O caso foi registrado na 82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 26/07/2021 14:04

Maricá - Um homem de 62 anos, Policial Civil do Nordeste, estado do Piauí, foi acusado de estuprar a própria neta, de 14 anos, no último fim de semana, no bairro de Inoã.

A nossa redação recebeu informações de que policiais militares do 12°BPM foram até a residência após denúncias anônimas. No local, a jovem de 14 anos confirmou o crime. Dois adultos estavam na casa no momento em que a PM chegou.

O avô foi levado para a 82° DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada. O homem foi liberado porque não foi pego em flagrante.

A Delegacia Especializada investiga o caso.