Fique de olho nas datas para inscrição do castramóvel - Foto: Arquivo MAIS

Fique de olho nas datas para inscrição do castramóvelFoto: Arquivo MAIS

Publicado 27/07/2021 15:05

Maricá - A Coordenadoria de Proteção Animal, vinculada à Secretaria de Saúde, abre inscrições para o Programa de Controle Reprodutivo animal no bairro do Bananal em 03/08, Ponta Negra em 10/08 e em São José do Imbassaí nos dias 05/08 e 12/08, sempre a partir das 10h, com a distribuição de 50 vagas por espécie, sendo 25 para macho e 25 para fêmea. As senhas de inscrição serão entregues por ordem de chegada para evitar aglomerações.

No Bananal, a inscrição e a triagem do castramóvel ficará na Escola Municipal Amanda Pena de Azevedo Soares, onde a equipe da Coordenadoria de Proteção Animal fará exames nos animais, com entrega dos resultados aos tutores no dia 11/08 no local a partir das 10h, enquanto em Ponta Negra, a equipe estará na Escola Municipal Reginaldo Domingues dos Santos com os resultados dos exames sendo disponibilizados também na escola no dia 18/08, a partir das 10h.

Publicidade

No bairro de São José do Imbassaí, a equipe estará no dia 05/08 na Escola Municipal Caic Elomir Silva com entrega dos resultados no dia 11/08 a partir das 15h, e no dia 12/08 na Escola Municipal Vereador Levy Carlos Ribeiro, com resultados no dia 18/08 a partir das 15h.

Segundo o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, as ações do castramóvel são essenciais para um controle populacional efetivo dessas espécies e para a conscientização dos tutores maricaenses. Serão castrados 400 animais no total, sendo 100 gatos, 100 gatas, 100 cães e 100 cadelas.

Publicidade

“O programa de controle reprodutivo de cães e gatos está se aproximando das 5 mil castrações realizadas desde sua implantação. Desta vez estamos levando para os bairros mais distantes do centro a possibilidade de castrar 400 animais. A castração é uma importante forma de evitar doenças, crias indesejadas e o abandono”, afirmou Fabiano Novaes.

De acordo com as regras de castração, os cães ou gatos deverão ter entre 5 meses e 6 anos de idade e não serão feitas cirurgias em cadelas no cio, prenhas, em lactação ou animais braquicefálicos (boxer, shih-tzu, pug, gato persa, dentre outros). Além disso, não é preciso que os felinos sejam levados no dia da inscrição, somente os cães para coleta de sangue, podendo ser inscritos dois animais por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor, sendo apenas uma cadela permitida por CPF.

Publicidade

Para a realização das inscrições, os tutores devem se apresentar com os seus cães, levando cópia do documento de identidade, cópia do CPF, cópia de comprovante de residência do Município de Maricá, comprovante de rendimentos e qualquer comprovante de renda familiar de até três salários-mínimos — visto que o projeto é destinado preferencialmente às pessoas de baixa renda. No local das inscrições é necessário, ainda, que cada tutor use máscara e, preferencialmente, leve sua própria caneta para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Serviço – Inscrições para o castramóvel

Publicidade

Locais: Bananal, Ponta Negra e São José do Imbassaí

Datas: 03/08 - Bananal na Escola Municipal Amanda Pena de Azevedo Soares

Publicidade

- 10/08 Ponta Negra na Escola Municipal Reginaldo Domingues dos Santos

- 05/08 São José do Imbassaí na Escola Municipal Caic Elomir Silva e no dia 12/08 na Escola Municipal Vereador Levy Carlos Ribeiro

Publicidade

Horário: 10h

Documentos: Comprovante de residência, Identidade, CPF, comprovante de rendimentos e qualquer comprovante de renda familiar de até três salários. No local das inscrições é necessário, ainda, que cada tutor use máscara e, preferencialmente, leve sua própria caneta para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.