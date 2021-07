Homem fica ferido em acidente de moto em Itaipuaçu e é levado para o Hospital Conde Modesto Leal - Foto: João Henrique

Homem fica ferido em acidente de moto em Itaipuaçu e é levado para o Hospital Conde Modesto LealFoto: João Henrique

Publicado 28/07/2021 06:38 | Atualizado 28/07/2021 06:38

Maricá - Mais um (de incontáveis) acidentes aconteceu na noite de ontem (terça-feira 27/07) em Itaipuaçu. Aconteceu na Avenida Carlos Marighela e um homem numa motocicleta ficou gravemente ferido afetando várias partes do seu corpo.

O trânsito no local foi interditado para os paramédicos do SAMU realizarem os primeiros socorros ainda no local, o condutor da motocicleta em seguida foi encaminhado para o Hospital Conde Modesto Leal no centro da cidade.

Publicidade

O trânsito na localidade em seguida foi liberado. Vale a pena reforçar que Itaipuaçu atualmente é a região da cidade que mais sofre com a imprudência e a falta de respeito a sinalização e as leis de trânsito e é importante tentar conscientizar as pessoas a dirigirem com responsabilidade.