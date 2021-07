O elemento foi preso com uma grande quantidade de drogas e encaminhado na noite de terça-feira (27/07) a 82ª DP no Centro - Foto: Maurício Peçanha

Maricá - Na noite de ontem (terça-feira 27/07) um homem foi preso em São José do Imbassaí por agentes da Polícia Militar do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança), o meliante estava com uma quantidade considerável de entorpecentes.

Os Policiais relataram a reportagem que num policiamento de rotina numa das ruas do bairro avistaram um homem com uma atitude suspeita que se agravou ao avistar os agentes da lei. Foi quando os policiais resolveram abordá-lo.

Na abordagem uma carga de drogas significativa foi encontrada e apreendida com o suspeito, que será indiciado por crime de tráfico de drogas.



O elemento (com a identidade ainda não revelada pela polícia) foi encaminhado para a 82ª DP Centro da cidade, e em seguida encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde estará preso e a disposição da justiça.