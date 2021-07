Gabriel Jesus e Raiane Lima posam em clima de romance - Reprodução Internet

Publicado 28/07/2021 09:38 | Atualizado 28/07/2021 09:42

Rio - O jogador de futebol Gabriel Jesus e sua namorada, Raine Lima, estão no maior clima de romance. A jovem postou no Instagram, na madrugada desta quarta-feira, fotos no estilo "boomerang" em que o casal aparece abraçadinho, no maior clima de romance.

Recentemente, o casal assumiu o romance e Raiane postou pela primeira vez uma foto com o jogador. Na legenda, ela colocou apenas um emoji de coração.