Orlando DrummondReprodução/Instagram

"Mais do que um dublador, um ator, uma pessoa pública... Orlando Drummond é um marido, um pai, um avô e um bisavô. É um amigo. É um exemplo de pessoa. Orlando Drummond deixa o mundo mais leve com o seu amor e o seu humor. Hoje ele se despediu em corpo, mas seu espírito e seu legado irão continuar pra sempre por aqui, através de sua família e de seus fãs. Obrigado a todos pelas mensagens e homenagens", escreveu a família do humorista, que deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos.

Ator, dublador e humorista

Ao longo dos mais de 80 anos de carreira, o ator e humorista também dublou personagens de desenho animado que estão na memória da infância de milhões de brasileiros, como Scooby-Doo, Popeye e o Vingador.

Última homenagem