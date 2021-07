Paula Amorim faz selfie no espelho antes de tomar sol - Reprodução Internet

Paula Amorim faz selfie no espelho antes de tomar solReprodução Internet

Publicado 28/07/2021 10:05

Rio - Paula Amorim, campeã do reality show "No Limite", postou nos Stories, do Instagram, algumas selfies no espelho. Nas imagens, ela mostra suas curvas enquanto se prepara para pegar um sol.

"Vim tomar um sol. Desde o No Limite que eu não tomo sol, acreditam? Faltam dois meses para a primavera e já está tudo florido", comentou Paula na legenda de uma das imagens. Paula, que perdeu bastante peso durante as gravações do reality, mora em São Paulo com o noivo, o também ex-BBB Breno.