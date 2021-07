Participantes do 'No Limite' vão ao cinema juntos

Rio - Alguns participantes do "No Limite" se reencontraram durante uma sessão de cinema, em um shopping de São Paulo, na noite desta terça-feira. Kaysar, Gleici, Carol Peixinho, Elana, Viegas, Paula, Angélica, Arcrebiano e até Jéssica Müller, que não tem uma boa relação com alguns colegas, participaram do evento.

