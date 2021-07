Elza Soares - fotos divulgação

Rio - No Brasil para organizar uma campanha de combate à fome, a diretora da BeyGood, ONG liderada por Beyoncé, se encontrou com Elza Soares. Em sua visita ao país, Ivy McGregor já esteve com a cantora IZA e, nesta quarta-feira (28), compartilhou as fotos do encontro com a carioca de 91 anos.

“Que honra absoluta passar um tempo com uma lenda viva! Sua graciosidade, simpatia, calor, gentileza e humildade ficarão gravados em meu coração para sempre. A rainha Elza continua sendo uma forte defensora do povo brasileiro e recentemente apareceu em uma música socialmente consciente com uma mensagem poderosa, gravada com seu afilhado Renegado. Obrigada, Elza, Pedro Loureiro e família. Que Deus continue a abençoá-los”, declarou Ivy.

Na última segunda-feira, a diretora da BeyGood também foi só elogios ao compartilhar um clique da visita feita à casa de IZA, no Rio de Janeiro. “Obrigada, irmã, pela hospitalidade calorosa, o jantar delicioso e a conversa mais inspiradora. Você é de fato uma linda super estrela brasileira, cuja luz interior brilha intensamente. Que coração puro e alma enraizada. O futuro é brilhante, por causa de jovens mulheres negras e fortes como você!”, escreveu.

A filantropa está no Brasil em missão para a BeyGood, ONG fundada por Beyoncé, que lançou uma campanha de combate à fome em favor de famílias brasileiras. A organização é reconhecida internacionalmente por apoiar diversas causas sociais como a luta antirracista. Em junho deste ano, quando os EUA comemoram o Mês da Música Negra, Elza Soares foi uma das artistas homenageadas pela instituição