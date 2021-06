Elza Soares - fotos divulgação

Elza Soaresfotos divulgação

Por IG - Delas

Publicado 23/06/2021 10:25

Rio - Nos Estados Unidos em junho, além do Orgulho LGBTQIA+, celebra-se o mês da Música Negra. Engajada na causa a BeyGood, instituição de caridade de Beyoncé, resolveu homenagear uma série de artistas em suas redes sociais. Entre tantos talentos, um nome brasileiro ganhou destaque na terça-feira (22): o de Elza Soares.

fotogaleria

Publicidade

Na postagem que homenageia a cantora, de 91 anos, a instituição escreveu. "Seguimos celebrando o esplendor e criatividade de Músicos Pretos que influenciaram o mundo com sua arte".

No feed de comentários, fãs de Beyoncé e Elza Soares não deixarem de comentar: "Melhor cantora do Brasil", comentou uma fã. "Meu Deus, ela é a maior", respondeu outra. "BeyGOOD homenageando uma brasileira incrível", comemorou mais um. "BeyGood chegou com tudo no Brasil!", postou outro.