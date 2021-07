Ruivinha de Marte - Reprodução

Publicado 28/07/2021 14:30

Rio - Sucesso na internet após viralizar com uma versão bem criativa da música 'Ponta do Pé', a Ruivinha de Marte falou, nesta terça-feira, pelas redes sociais, sobre a importância do sucesso em sua vida. Em uma série de tweets, onde festejou os milhões de seguidores no Instagram e no Tik Tok, a jovem de Manaus fez um relato emocionante.

"Tem 2 meses que não passo mais fome Cara chorando muito. minha vida mudou tanto", escreveu Ruivinha, que agora também se arrisca na carreira de cantora e já lançou música no mercado.

