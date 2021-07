Solange Almeida e Monilton Moura - Reprodução Internet

Solange Almeida e Monilton MouraReprodução Internet

Publicado 28/07/2021 14:35 | Atualizado 28/07/2021 14:37

Solange Almeida falou um pouco mais sobre o preconceito que sofre por ser casada com Monilton Moura, que é 16 anos mais novo que ela.

fotogaleria

Publicidade

Em uma entrevista a Danilo Gentilli, no "The Noite", Solange disse que ela já teve esse preconceito e que ficou insegura por causa da diferença de idade. "Ele é 16 anos mais novo e eu tinha um preconceito com isso. Saí uma vez com ele e perguntaram se era meu filho. Aquilo me matou".



"Hoje faço as coisas não mais para agradar as pessoas, mas porque eu realmente quero... Foi o casamento que eu menos gastei, no jardim da minha casa e o que eu estou mais realizada e feliz", disse.



Solange e Monilton se casaram no ano passado, 5 meses após reatarem o namoro. Antes, o casal havia namorado em 2015.