Gilberto e ArthurReprodução/Globoplay

Publicado 28/07/2021 15:49 | Atualizado 28/07/2021 15:50

Gil do Vigor não para! O ex-participante do "Big Brother Brasil 21" comentou uma foto do colega de confinamento Arthur. Nas redes sociais, o instrutor de crossfit postou uma imagem com pose de "malvado" e deixou o economista animado.



"Chama o seu vulgo malvadão", escreveu Arthur na legenda da foto postada no Twitter. "Lindo! Vamos namorar?" brincou Gilberto.

Chama o seu vulgo malvadão pic.twitter.com/GM26Nn4saE — Arthur Picoli (@arthurpicoli) July 28, 2021

Minutos depois, Gil usou a mesma rede social para postar um enigma. "Ele me chamou de gatinha assanhada felina e delícia! Quem foi esse gato?", com duas opções: "Arthur meu amor" e "Qualquer outro".

"Bora botar uma meta? Se cumprirem, você posta o áudio (em que ele chama Gil de 'gatinha assanhada')", respondeu Arthur.