Clima esquentou! Ex-BBB Munik Nunes troca beijos com namorado na praia

Rio - A ex-BBB Munik Nunes não desgruda mais do novo namorado, o empresário Daniel Cotrim. O casal foi flagrado aos beijos na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira. No domingo, eles já tinham sido vistos fazendo compras em um shopping de luxo também na Barra. Antes de Daniel, Munik estava namorando o cantor sertanejo Caio César.

