Lucas Felix e Mestrinho - Divulgação

Publicado 26/07/2021 14:19

Rio - O dia das avós vai ter um gosto diferente para Lucas Felix e Mestrinho este ano. Juntos, eles lançam nesta segunda, o single "Tempero de vó", um forró gostoso pautado nas lembranças, raízes e tradições. Com produção de Fábio Lessa, a faixa faz parte do EP "Convite", que tem Lucas cantando ao lado de nomes como Lucy Alves, Letieres Leite e Illy. O álbum tem previsão de lançamento para setembro, através da Ditto Music.

Um vídeo ilustração criado pela Jangada acompanha o lançamento. "É sobre os tempos de criança, sobre amores de outras épocas. A inspiração vem daquela saudade do cheirinho da casa da avó e toda lembrança que ele traz", diz Lucas Felix. "Tenho recordações muito bonitas com as minhas avós e traduzi este sentimento e ensinamentos nesta música".

Ele compôs esta música em dezembro de 2017 em parceria com Iolme Lugon. O fim do ano trazia certo saudosismo, principalmente porque Lucas tinha perdido uma das avós e a canção ganhou ares de folk. Recentemente, Lucas voltou a tocá-la e na mente veio uma ideia de ressignificá-la com um arranjo de forró.

"Imediatamente pensei em convidar Mestrinho para cantar e tocar essa sanfona bonita", elogia. O estilo, a menção a Luiz Gonzaga na letra e os caminhos que a música tomou deram ainda mais certeza do feat. "Fiquei imensamente feliz em Mestrinho ter aceito e mais ainda com o resultado final", comemora Lucas.

Recentemente o cantor e compositor de Niterói fez duos com outras duas personalidades da música do Nordeste. Lançou uma primorosa versão de "Lua e Estrela" ao lado da paraibana Lucy Alves, depois trouxe o inédito ijexá "Mar de Flores" com a baiana Illy. Agora mistura seu sotaque com o do sergipano Mestrinho, comprovando que o melhor da música brasileira é mesmo a diversidade.