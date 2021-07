Doralyce lança a música 'Vá e leve' - Divulgação

Publicado 26/07/2021 13:58

Rio - “Vá e leve”, novo single da cantora e compositora pernambucana Doralyce, é daquelas músicas para se ouvir lembrando de um grande amor que se foi em meio ao destino. É sobre o fim de uma trajetória e sobre recomeço. É para chorar e se libertar. Nela, a intensidade e pureza dos sentimentos do eu-lírico nos comove a cada verso e em toda a interpretação sensível de Dora. A faixa, produzida pela própria artista tem direção musical de Dudu Souto, violões de Renato Piau e piano de Sir Lucas. “Vá e leve” chegou na semana passada aos aplicativos de música através do selo Colméia 22, com distribuição da Altafonte.

“Com essa música quero encorajar outras pessoas a encararem suas realidades como ciclos e entenderem que a vida está em movimento o tempo inteiro e nós também estamos. A gente precisa se abrir para o novo e para isso, na maioria das vezes é necessário fechar uma porta do passado” opina Doralyce.

Ela acrescenta que a canção aborda uma despedida com leveza, com gratidão e com um amor para além do momento. “É muito especial uma mulher preta falar de sentimentos porque o lugar de falar o que sente sempre nos foi negado por essa sociedade racista e misógina. As dores que atravessam a comunidade preta são parecidas e acho que as mulheres que precisam encerrar um ciclo vão se identificar com ‘Vá e leve’ como uma canção de cura”, acredita.

Doralyce tem tocado bastante violão durante a pandemia e foi praticando, dedilhando em busca das notas, que compôs “Vá e leve”. Se inspirou em clássicos de Cássia Eller, Mart’nália, Tim Maia e Luiz Melodia Por isso chamou Piau, que já tocou com todos esses nomes, para trazer o tom certo no violão de aço. Desta vez, Dora apresenta um jeito de cantar e temática diferentes do que seu público está habituado. “Todo mundo me conhece como pedreira e agora eu me revelo cachoeira”, resume.