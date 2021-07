Dilsinho - Reprodução

Publicado 28/07/2021 16:49 | Atualizado 28/07/2021 16:53

Nasceu, na tarde desta quarta-feira, Bella, a primeira filha de Dilsinho com Beatriz Ferraz. Nas redes sociais, o cantor já se derreteu pela primogênita.



"E aí, filha? Tranquilona, dormindo", disse o cantor ao publicar o vídeo da bebê no Instagram.



Já em uma publicação no feed, Dilsinho escreveu: "Num segundo o tempo parou e a minha vida mudou pra sempre… minha Bella".







As fãs de Dilsinho desejaram muita saúde e mandaram energias positivas para o momento. "Que venha com saúde", disse uma seguidora. "Vem com toda a saúde do mundo irmão! Deus abençoe vocês", disse outra pessoa. "Vem, Bella. Que venha com muita saúde", comemorou uma terceira pessoa.