Roger e Cid Moreira - Reprodução

Publicado 28/07/2021 17:55

Rio - A polêmica familiar de Cid Moreira ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (28). Roger Moreira, filho adotivo do ex-âncora do "Jornal Nacional", acusou a atual esposa do jornalista, Fátima Sampaio, de divulgar notícias falsas para prejudicar a briga judicial que se iniciou após o veterano ser acusado de deserdar o filho adotivo