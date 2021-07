A fila anda! Após terminar com sertanejo, ex-BBB Munik Nunes está namorando empresário

Rio - A ex-BBB Munik Nunes, que terminou recentemente seu namoro com o sertanejo Caio César, da dupla com Breno, já está de namorado novo. Ela tem sido vista circulando para todo lado ao lado do empresário Daniel Cotrim. De acordo com o colunista Leo Dias, do "Metrópoles", o perfil de Daniel no Instagram é fechado, mas ele segue Munik. Os dois foram às compras na noite deste domingo em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Relatar erro