Cenário do 'Ilha Record'

Publicado 26/07/2021 07:00

Rio - Grande promessa no quesito reality show para este ano, o "Ilha Record", um formato original da emissora, estreia nesta segunda-feira, às 22h45, sob o comando da apresentadora Sabrina Sato. A expectativa em torno do programa é altíssima e já foram divulgados nas redes sociais vários "flashs" do que aconteceu por lá, sempre envolvendo muitas tretas e confusões. A mais polêmica delas é uma possível pulada de cerca do participante Pyong, que foi parar embaixo do edredom com Antonella.

Diretor do Núcleo de Realities da Record, Rodrigo Carelli não quer dar spoilers do que realmente aconteceu. "Na nossa chamada aparecem várias cenas, todas elas incompletas em contexto. O contexto as pessoas vão ter que assistir para saber. Todos os participantes sabem que tudo que eles fazem, todas as imagens, podem ser usadas", explica. Sabrina Sato também provoca: "O que se faz na ilha, fica na ilha".

Exploradores

O elenco do "Ilha Record" conta com vários ex-participantes de realities e também com famosos que estão fazendo sua estreia nesse tipo de programa. Os integrantes são bem diversos: tem ator, funkeira, influenciadora digital, empresário, DJ, cantor, ex-atleta.

"A gente foi muito feliz nesse time (de participantes). Uma das coisas mais importantes que a gente faz quando vai escolher um elenco é buscar pessoas que realmente queiram competir, que realmente queiram ganhar o prêmio, que não queiram só participar de um programa para aparecer na TV", analisa Carelli.

O diretor também é só elogios para a apresentadora Sabrina Sato. "Vocês vão ver uma Sabrina Sato nesse programa como vocês nunca viram. Várias facetas de Sabrina Sato. Ela se dedicou, participava de todas as leituras de texto e deu muitas ideias. Isso é muito importante quando existe essa coparticipação do apresentador".

Para Sabrina, a experiência de comandar um reality é "completamente diferente" de apresentar um programa de auditório. "Tudo que você sempre fez pra fora, com público, com platéia, com microfone, falando alto… não tem nada disso (no reality show). O reality é você mais próximo. É a sua emoção, é você mostrando em cada momento uma faceta sua. É um envolvimento diferente como apresentadora", afirma.

"A Ilha me permitiu mostrar os meus outros lados. É isso que vocês vão conhecer na 'Ilha Record'. A Sabrina que quer contar uma fofoca, a Sabrina mãezona, as vezes mais brava, mais séria. As pessoas vão poder conhecer esses outros lados que nem sempre eu tive a oportunidade de mostrar", completa.

"Ter essa oportunidade, nesse momento em que eu estou vivendo, já tendo participado de um reality há 18 anos… Eu estou muito feliz. Está sendo um aprendizado incrível, ainda mais começando do início, tudo novo para todo mundo, para os participantes, até para o Carelli, que é um mestre em reality".

Dinâmica do jogo

Na atração, 13 celebridades são confinadas em uma ilha, em Paraty, no Rio. Chamados de "exploradores", os participantes têm que enfrentar diversos desafios para conseguir reunir pedaços de um mapa. Mas apenas os melhores vão seguir para uma outra ilha, munidos de seus pedaços de mapa, para encontrar os baús do tesouro.

Durante essa jornada, os participantes enfrentam Provas em Equipe, Votações, Desafios de Sobrevivência e Eliminações. Mas os que forem eliminados não saem da atração, eles são mandados para o "Exílio", onde acompanharão o que acontecerá na disputa, com a chance de interferirem diretamente no jogo. Há também a figura do Guardião, protetor do tesouro, que sempre aparece trazendo uma mensagem que pode mudar completamente os rumos na disputa.

No dia da grande decisão, que será transmitida ao vivo, os finalistas vão abrir os baús: quem fizer mais pontos nessa caça vai levar o grande prêmio de R$ 500 mil. Além disso, o participante preferido do público, escolhido em votação popular, vai levar para casa R$ 250 mil.

Sem perrengue

Apesar de se passar em uma ilha e com muitas disputas, os participantes vão contar com muito conforto. Até mesmo os que foram exilados. "A gente teve muitas surpresas. É um ambiente diferente, que ao mesmo tempo tem a coisa da competição e é luxuoso. Não querendo fazer trocadilho, mas já fazendo, é um programa ‘sem limites’", brinca Carelli.

Conheça os participantes:

ANTONELA

Idade: 38 anos

Profissão: Modelo e empresária

Nasceu em La Plata, Buenos Aires (Argentina), mora em São Paulo (SP)



ANY BORGES

Idade: 26 anos

Profissão: DJ e empresária

Nasceu em Brasília (DF), mora no Rio de Janeiro (RJ)



CLAUDINHO MATOS

Idade: 28 anos

Profissão: Empresário e administrador

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)



DINEI

Idade: 50 anos

Profissão: Ex-atleta

Nasceu e mora em São Paulo (SP)



LAURA KELLER

Idade: 34 anos

Profissão: Influencer e DJ

Nasceu em Porto Alegre (RS), mora no Rio de Janeiro (RJ)



LUCAS SELFIE

Idade: 26 anos

Profissão: Empresário e apresentador

Nasceu e mora em São Paulo (SP)



MC NEGÃO DA BL

Idade: 23 anos

Profissão: Cantor e youtuber

Nasceu em Magé (RJ), mora no Rio de Janeiro (RJ)



MIRELLA GÊMEA LACRAÇÃO

Idade: 21 anos

Profissão: Artista e influencer

Nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), mora em São Bernardo do Campo (SP)



NADJA PESSOA

Idade: 31 anos

Profissão: Atriz e influencer

Nasceu e mora em Recife (PE)

NANAH

Idade: 34 anos

Profissão: Cantora e digital influencer

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

PYONG LEE

Idade: 28 anos

Profissão: Empreendedor e artista

Nasceu em São Paulo (SP), mora em Santana do Parnaíba (Alphaville -SP)



THOMAZ COSTA

Idade: 20 anos

Profissão: Ator e influencer

Nasceu e mora em São Paulo (SP)



VALESCA POPOZUDA

Idade: 42 anos

Profissão: Cantora

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)