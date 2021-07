Fotos! De fio-dental, Rafa Kalimann rebola muito em passeio de lancha com Bruna Marquezine

Rio - Bruna Marquezine e Rafa Kalimann fizeram um passeio de lancha, na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, com amigos neste domingo. As duas pareciam estar se divertindo bastante. Nas imagens, Rafa e Bruna aparecem exibindo suas curvas de biquíni e dançando, rindo muito e empinando o bumbum. "Lindo dia", disse Rafa ao compartilhar foto no Instagram.

