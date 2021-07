Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2021 08:27 | Atualizado 26/07/2021 08:42

Rio - A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, surgiu à vontade em um clique dentro de uma banheira neste domingo. Coberta por muita espuma, a cantora posou para a câmera enquanto relaxava.

fotogaleria

Publicidade

No registro, ela aparece com um fone ouvindo uma música sua. "Melhor Sozinha lyrics", escreveu ela na legenda. "Melhor Sozinha" é uma das faixas do novo CD da cantora, o "Doce 22", e o clipe já possui mais de cinco milhões de visualizações.