Publicado 28/07/2021 21:04 | Atualizado 28/07/2021 21:05

Pabllo Vittar pediu desculpas para a estilista Jheni após a polêmica envolvendo a equipe da cantora. A própria estilista se pronunciou nas redes sociais dizendo que o stylist da artista pegou roupas criadas por ela e não seguiu o contrato de dar os devidos créditos, além de ter devolvido as peças e mau estado.

Jheni foi às redes sociais reclamar do que aconteceu e cobrar um posicionamento da própria Pabllo Vittar, que usou as roupas na capa do álbum "Batidão Tropical" e no clipe "Triste com T". Após o pronunciamento da estilista, internautas e até fãs da cantora começaram a cobrar uma posição.



"Estamos aqui para pedir desculpas publicamente pelo que aconteceu com Jheni. Erramos e não vamos nos isentar disso. Demoramos para nos pronunciar, pois antes de qualquer nota precisávamos conversar diretamente com Jheni, nos entendermos, identificarmos as falhas e as resolvermos, para que todos possam continuar com seus caminhos pessoais e profissionais. Somos seres humanos, suscetíveis a erros, e isso não pode significar o fim de parcerias. Mais uma vez, pedimos desculpas a @ssjheni, que tem um talento brilhante, um trabalho de qualidade e que merece o respeito de todos", Pabllo publicou nas redes sociais.



