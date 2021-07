Selena Gomez - Reprodução do Instagram

Selena GomezReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 19:42 | Atualizado 03/07/2021 19:45

Selena Gomez deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar fotos belíssimas de biquíni e maiô nesta sábado. A cantora norte-americana surgiu poderosa em poses provocantes. Além de modelar para a campanha de lançamento de coleção moda praia para uma marca, ela também foi a responsável por desenhar as peças da grife que pertence a uma de suas melhores amigas, Theresa Marie Mingus.

"Muito grata por ter a oportunidade de comemorar os esforços dos meus amigos. Minha colaboração com LA'MARIETTE chegou hoje! O que adoro nesta marca é que ela celebra as mulheres que amam o seu corpo, dando-se a graça que merecem", escreveu ela na publicação.

Seis peças de swimwear foram desenvolvidas com a ajuda de Selena Gomez. "Foi muito divertido para nós brincar com essa criação. Após passar pelos testes, minha cor favorita acabou sendo o roxo", disse a atriz e cantora. Todas as peças possuem o roxo como cor predominante.