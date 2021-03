Por O Dia

Nascido em Castanhal do Pará e há 8 anos vivendo em São Paulo, o estilista Fabrício Neves debutou na carreira já em grande estilo, no São Paulo Fashion Week. Após sua estreia na indústria da moda, o profissional trabalhou com dois grandes nomes: Lino Vilaventura, na produção de moda para desfiles, e Alexandre Herchcovitch, como modelista. Logo depois, Fabrício decidiu montar o seu próprio ateliê e, há três anos, começou a vestir celebridades. Seu primeiro grande nome foi o ator Silvero Pereira, seguido por Valesca e a cantora Lexa. De lá pra cá, Fabrício conquistou, através do seu talento nato, dezenas de artistas, chegando a produzir mais de 300 figurinos completos para as celebridades.

"No começo, eu enviava mensagens aos artistas e aos stylings deles, para presenteá-los com um look exclusivo meu, e assim, eles conhecerem meu trabalho. Depois que comecei a fazer os primeiros artistas como Iza e Gloria Groove, sob o comando da styling Bianca Jahara, e Valesca, sob o comando da Carola Chede, os stylings começaram a me procurar", explica.A lista de artistas que Fabrício conquistou é extensa: passa por Gloria Groove, Anitta, Iza, Lexa, Luisa Sonza, Lore Improta, Leo Santana, Silvero Pereira, Aline Riscado, Valesca Popozuda, Duda Beat, Gaby Amarantos, Flay e muito mais. Com inspiração em diversos universos, cada peça produzida é completamente exclusiva e pode chegar a levar dias em sua confecção. Mas nem sempre é assim, o estilista conta que já precisou fazer peças elaboradas e em tempo recorde para não deixar o cliente na mão."Lembro do look para baile da vogue, que a Aline Riscado usou. Ele inteiro foi realizado em cinco dias, mas o body foi costurado e mandando para bordar fora do meu ateliê, ele chegou um dia antes da festa e o bordado não tinha nada a ver com o que queríamos, tivemos que passar toda a madrugada refazendo todo o bordado. No final o look ficou incrível e Aline chamou muita atenção na festa! Também teve uma vez que chegou um pedido de look para a Gloria Groove meia noite e ela precisava usar em um programa ao meio dia. Tivemos que produzir as peças das 8 às 11 da manhã, em uma correria e torcendo para que não tivesse nenhum ajuste. Graças a deus o look ficou impecável nela e deu tudo certo com a gravação, do programa de natal da Boca Rosa", conta Fabrício.