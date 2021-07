Bianca, Fred e Cris - Reprodução

Publicado 28/07/2021 21:34 | Atualizado 28/07/2021 21:38

Bianca Andrade e Fred publicaram algumas fotos do quarto de Cris, de 12 dias. Nas redes sociais, os influenciadores mostraram alguns detalhes da decoração e prometeram que o tour completo será divulgado na sexta-feira.

"Olha que coisa mais fofa o quarto do nosso pequeno Cris!...A gente chama esse canto de céuzinho, porque quando entramos nele, a gente deixa todos os problemas da porta pra fora e fica aproveitando cada momentinho e essa paz com nosso neném. Além disso, o quarto ficou exatamente do jeitinho que a gente imaginou e tem até enxoval exclusivo que foi criado pelo papai aqui...", escreveu Fred ao postar uma foto.









"Tenho recebido muitos elogios dizendo que estou linda no puerpério, mas estou mais ou menos. Tenho feito uma maquiagem muito básica para me sentir melhor, com apenas dois produtos, porque maquiagem me dá tanta uma autoestima do tamanho do mundo", contou a empresária, em seus Stories do Instagram, enquanto ilustrava ao passar corretivo nas olheiras e lip tint na boca e nas bochechas.