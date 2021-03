Carla Diaz suspeita que Sarah tenha dado em cima de Arthur durante a festa do líder Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 15:37 | Atualizado 13/03/2021 15:39

Carla Diaz conversou com Juliette sobre alguns assuntos que ouviu durante os dias que passou no quarto secreto, no "Big Brother Brasil 21". Na conversa, a atriz pediu para a amiga ficar "de olho" em alguns participantes e fez alguns alertas à sister.

"Eu sei que as pessoas falaram de mim pelas minhas costas, isso eu sei. Quem falou eu não tenho certeza. Suspeito de muitas. Não é duas, três. Mas, se a pessoa falou o que teve coragem de assumir e falar pra mim...", respondeu Juliette.

Carla Diaz quis saber quem assumiu que falou para Juliette e a paraibana respondeu: "Gil, Sarah, os Bastiões [Caio Afiune e Rodolffo Matthaus] e Projota. Eu tenho dúvida quanto a essas pessoas".

A atriz disse que, quem falou, não foi influenciado por ninguém e deu a entender que rolou maldade na conversa sobre Juliette. "Por isso que eu te falo. Abre os olhos, porque você não é mais prioridade. Você já sabe disso", disse Carla.

"A forma que foi falado pra você não é a mesma forma que foi falada por aí. E não é a mesma forma que foi passada depois [para outras pessoas]. Por isso que eu fiquei chocada. É uma forma um pouco mais...", disse Carla. "Agressiva", completou Juliette.

Para finalizar o papo, Carla Diaz prometeu contar mais coisas após a formação do paredão deste domingo.