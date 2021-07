Henri Castelli e Sabrina Caminski - reprodução Instagram

Rio - Henri Castelli e a influenciadora digital Sabrina Caminski não estão mais namorando. O relacionamento durou apenas quatro meses e a influenciadora falou sobre o término nas redes sociais. Segundo Sabrina, ela e o ator estão em "momentos diferentes" da vida.

"Em respeito a todos que nos acompanham e gostam do nosso trabalho, decidi vir me pronunciar porque a dias venho recebendo muitas mensagens perguntando sobre o meu relacionamento. E eu e o Henri não estamos mais juntos. Quando duas pessoas decidem estar juntas elas não compartilham apenas momentos, mas passam a compartilhar a vida. No nosso relacionamento não faltou respeito, cuidado, carinho, ou reciprocidade. Mas nossas vidas estão em momentos diferentes. Tanto ele quanto eu estamos em fases de muitas mudanças, recomeços, e talvez isso tenha nos deixado desatentos a algumas coisas que são muito importantes para um relacionamento dar certo. Mas mesmo depois dessa decisão, eu tenho um carinho imenso por ele, e torço muito pela sua felicidade e conquistas. E estarei sempre presente para o que ele precisar", escreveu.