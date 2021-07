Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Rio - Ana Hickmann compartilhou uma situação desagradável com seus seguidores, nesta terça-feira (27). A apresentadora revelou que há um golpista utilizando sua imagem e de seu esposo, Alexandra Corrêa, para pedir dinheiro através do WhatsApp.

"Tava aqui tomando meu café da manhã de boa, me preparando para daqui a pouco ir trabalhar, aí meu marido me manda uma mensagem, todo preocupado, porque ele descobriu que tem algum cretino usando minha foto e dele, mandando mensagem no WhatsApp pra um monte de gente, com um número que não é nosso, pedindo pix, dinheiro", contou a empresária em seus Stories do Instagram.

"Primeiro: não estou pedindo dinheiro emprestado pra ninguém. Pra pedir dinheiro emprestado pro banco, eu já penso mil vezes. Tem bastante boleto pra pagar, mas não estou pedindo pix para ninguém", esclareceu Ana.

A modelo aproveitou o momento para mandar um recado para a pessoa por trás dos golpes. "Pessoa feia, que devia ir lá pro inferno, para de fazer isso. Para de passar esse tipo de trote para as pessoas, não fica engabelando ninguém. Eu não estou pedindo pix e quem tá fazendo isso é feio", declarou.