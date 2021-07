Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) - Reprodução

Publicado 23/07/2021 20:24

São Paulo - Nesta sexta-feira (23), a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disse ter certeza que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) planeja um golpe. Segundo a parlamentar, a investida, no entanto, não será bem-sucedida.



"Eu não acredito na possibilidade de golpe, eu tenho certeza dessa tentativa", disse a deputada ao portal UOL. "Eu não tenho certeza do sucesso, acho que ele não terá sucesso, agora, da tentativa de golpe, sim. Não é a primeira vez".

De acordo com ela, essa "constante tentativa de golpe" do presidente a colocava em "rota de colisão" com Bolsonaro, "a ponto de, dentro do Palácio, já se falar nisso", disse ela. "Saí justamente porque era impossível continuar compactuando com aquilo. É o que querem", acrescentou.

Nessa quinta-feira (22), Hasselmann foi a público e revelou ter acordado com diversas fraturas espalhadas pelo corpo e "em uma poça de sangue", mas que não se lembra de nada. A deputada acredita que tenha sido vítima de um atentado. A polícia investiga o incidente.