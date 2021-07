Medrado detona Deborah Albuquerque em entrevista após fim do 'Power Couple' - Reprodução

Medrado detona Deborah Albuquerque em entrevista após fim do 'Power Couple'Reprodução

Publicado 27/07/2021 16:48

Rio - Fernanda Medrado contou detalhes sobre a briga com Deborah Alburquerque, vice campeã do 'Power Couple'. A MC comparou a estratégia da esposa 'fênix' com a trajetória de Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil 21.

fotogaleria

“Eu entendi todo o jogo dela [Deborah] e eu não faço parte. É um jogo sujo, sabe? Ela mirou na Juliette que era uma pessoa que realmente foi muito atacada, que sofreu o que sofreu, não era um papinho mequetrefe e acertou na Deborah… que não tem nada a ver”, contou.

Publicidade

Sobre a briga, Medrado falou que não foi algo espontâneo e que teve motivo. “Não é que eu chamei a Deborah de Barbie de graça. Eu não arrumo briga de graça. Ela falou do tamanho das minhas unhas, ela me chamou de monstro lá dentro, ela reclamou do meu jeito de gesticular”, disse.

“Uma vez eu tentei me resolver com ela e ela me disse que eu não gostava dela porque ela usava rosa. Nesse dia eu entendi qual era a dela. Quando a gente discutiu, ela estava sentada e eu estava em pé e ela disse para o marido dela: ‘não, fofinho. Deixa ela ficar em pé gritando porque isso é bom. Isso já aconteceu em outro reality’”, disse Medrado.

Publicidade

A ex-Power Couple também disse o que pensou ao ser a primeira eliminada no programa. “Eu acho que eu saí por uma junção de coisas. Eu era a menor artista. Segundo que nós estamos falando de um reality de casal e vejamos que a Medrado não é um bom exemplo disso. Se tratando de um reality de casal, eu acho que foi justiça. Tinham artistas muito grandes a nível Brasil”, afirmou.