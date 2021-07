Zezé di Camargo - Reprodução

Publicado 27/07/2021 17:16

Rio - O cantor Zezé Di Camargo gravou um vídeo defendendo o voto impresso e "auditável". O registro foi publicado pela deputada Carla Zambelli (PSL) na segunda-feira (26).

O voto impresso é um desejo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para as eleições de 2022. No vídeo, Zezé pede que o público vá às ruas na manifestação bolsonarista prevista para o dia 1º de agosto.

Zezé Di Camargo tentou argumentar no vídeo sobre o voto impresso ser auditável. No entanto, o voto na urna eletrônica é auditável e gera um relatório chamado de Boletim de Urna, que comprova os votos digitados no equipamento. “A gente consegue violar celular, computador. Aquela maquininha que foi feita há não sei quantos anos, que nunca foi remodelada, não foi aceita em vários países. Vários paises conheceram a tecnologia dessa máquina e todos não copiaram, não gostaram da maquininha. Só a gente que gostou", disse Zezé sobre a urna eletrônica.

No fim do vídeo, o cantor disse que briga por um Brasil melhor "independente de cores e ideologias". Nas redes sociais, o cantor recebeu diversas críticas pelo pedido do voto impresso.

"Que morte horrível do Zezé Di Camargo. Rapaz! Zezé di Camargo fazendo vídeo em apoio ao voto impresso inacrê", disse a comeidante Dadá Coelho. "Esqueceram de avisar ao Zezé di Camargo que ele não tem voz nem pra cantar, imagine pra convocar o povo pra manifestação em prol de voto impresso", pontuou um internauta.

Veja vídeo:

Dia 01/08, em apoio ao VOTO AUDITÁVEL!



A partir das 14h estarei na Paulista para apoiar esse tema tão relevante para a transparência nas eleições! Procure a organização de sua cidade!@zcloficial pic.twitter.com/b39RfZDxog — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 26, 2021

Cara tá envelhecendo e só fazendo besteiras. Barracos familiares e, como agropecuarista aq em GO, transformou-se em gado fiel. Fim de carreira de cantor triste Chocada com Zezé di CamargoCara tá envelhecendo e só fazendo besteiras. Barracos familiares e, como agropecuarista aq em GO, transformou-se em gado fiel. Fim de carreira de cantor triste pic.twitter.com/QhFFa6r4JY July 27, 2021

Publicidade Que morte horrível do Zezé Di Camargo. Rapaz!

Zezé di Camargo fazendo vídeo em apoio ao voto impresso inacrê… — Dadá Coelho (@dadacoelho) July 27, 2021