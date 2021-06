Buxexa - Reprodução

21/06/2021

Rio - Conhecido no meio 'gamer', o influenciador digital Pedro Henrique, conhecido como Buxexa, foi acusado de promover transfobia ao debochar de uma mulher trans durante uma live. Após os comentários, a influenciadora que alvo das "piadas" foi às redes sociais cobrando para que algo fosse feito em relação ao comportamento do jovem.

Dito e feito. Buxexa foi demitido da empresa onde trabalhava, que emitiu um comunicado reafirmando seus valores. "A Garena não tolera atos de racismo, preconceito, assédio e manifestações de ódio, e espera que streamers, espectadores e jogadores mantenham um bom comportamento dentro e fora dos jogos e transmissões. A empresa é veementemente contra qualquer tipo de má conduta e se solidariza com qualquer pessoa ofendida com o ocorrido. A empresa não apenas se reserva o direito de tomar medidas disciplinares apropriadas, inclusive banimentos, suspensão, ou encerramento e exclusão das contas, como comunica que Rachaxp e Buxexa, envolvidos na recente polêmica, não fazem mais parte do quadro de streamers da plataforma Booyah! e do programa de influenciadores da Garena. Tais ações têm o intuito de proteger a integridade e garantir as melhores condições possíveis aos jogadores, equipes, atletas, patrocinadores e colaboradores".

Pelas redes sociais, Buxexa pediu desculpas sobre o acontecido e disse que não tinha intenção. "Falei algo na zueira em live. Todo ser humano erra, estou com coração aberto a falar que não foi minha intenção tudo isso. Quem me acompanha sabe que tento trazer alegria nas minhas lives", escreveu o jovem que, logo depois, postou algumas fotos chorando.

Na manhã desta segunda-feira, no entanto, Buxexa postou dizendo que vai recomeçar do zero e vai conseguir "dar a volta por cima".