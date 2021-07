Gil do Vigor tem um quadro sobre economia no 'Mais Você' - Reprodução

Gil do Vigor tem um quadro sobre economia no 'Mais Você'Reprodução

Publicado 27/07/2021 18:34

Rio - Gilberto Nogueira usou suas redes sociais, nesta terça-feira (27), para se manifestar sobre o apagão de servidores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) , agência federal de incentivo à pesquisa. Prestes a ingressar em seu pós-doutorado em uma universidade nos EUA, o ex-BBB deixou clara sua indignação com o problema que resulta da falta de investimentos por parte do governo federal na ciência e na educação.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje o descaso com a ciência brasileira tem mais um capítulo infeliz! O recente apagão no servidor do CNPq reflete falhas inadmissíveis da gestão brasileira, dos governantes e seus envolvidos", declarou o economista. "Infelizmente, pode ter sido perdido o trabalho de professores, alunos e pesquisadores, pois, não havia sequer um backup mínimo no servidor da plataforma Lattes", continuou Gil do Vigor.

O pernambucano fez questão de defender o aumento das verbas para a pesquisa científica durante sua participação no "BBB21" e, nesta terça-feira, apontou as consequências que podem vir após a falha no sistema. "É grave. É retrocesso. Estamos falando do trabalho árduo de milhares de brasileiros. Ciência brasileira salva vidas, mas parece que nosso governo atual não tem interesse por vidas e nem conhecimento", opinou.

Publicidade

Por causa do "apagão", que já dura quatro dias, está indisponível a plataforma que permite o acesso a currículos de cientistas e outras operações ligadas à pesquisa. Até o momento, não se sabe a causa da falha nos servidores da entidade que, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é responsável pelo fomento à pesquisa e pelo pagamento de bolsas a cientistas em todo o Brasil