Vítima procurou a especializada com medo das constantes perseguições do ex-noivo - Letycia Rocha

Vítima procurou a especializada com medo das constantes perseguições do ex-noivoLetycia Rocha

Publicado 02/08/2021 15:36

Rio - Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (30), na Taquara, na Zona Oeste do Rio, por ameaça e importunação sexual contra a ex-noiva. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, depois que a vítima procurou a especializada com medo das constantes perseguições do agressor.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 50 anos, relatou que no dia 4 de julho, o homem a ameaçou com uma faca e chegou a furar seu braço. A vítima contou ainda que desde o último dia 24, é abordada pelo ex-noivo toda vez que sai do trabalho, que insiste em falar com ela, sempre em tom de ameaça.

Publicidade

Com medo de ser abordada mais uma vez, ela procurou a delegacia e denunciou o agressor. Apesar da denúncia, o homem voltou a procurar a ex-noiva, mas foi preso em flagrante segurando o braço da vítima, depois de ter tentado beijá-la sem seu consentimento.

De acordo com a delegada titular da especializada, Giselle do Espirito Santo, o homem vai responder por ameaça e importunação sexual, na forma da Lei Maria da Penha. O preso será encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).