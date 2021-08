Policiais da DEAM prenderam homem por descumprir medidas protetivas de urgência - Divulgação

Publicado 02/08/2021 16:02

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Deam Jpa), sob o comando da Delegada Titular, Giselle do Espirito Santo, prenderam um homem, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por descumprir medida protetiva da ex-namorada contra ele. O homem identificado como P. H., de 39 anos, foi preso em flagrante.



No dia 3 de julho, a ex-companheira de P. H. compareceu à delegacia especializada relatando que ele teria entrado no condomínio que ela mora, foi até a porta do apartamento dela e iniciou uma discussão. Segundo a vítima, ele estava alterado e queria que ela lhe entregasse o veículo que faz parte da partilha de bens do casal.

Após a ocorrência, policiais fizeram buscas por P. H. e o encontraram na Barra da Tijuca. Ele foi conduzido para a Deam Jpa e preso em flagrante pelo crime de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, que proíbe a aproximação da vítima de no mínimo 200 metros.



O preso será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) após os procedimentos legais.