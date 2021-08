Árvore cai em cima de carro na praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Árvore cai em cima de carro na praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio Divulgação

Publicado 03/08/2021 17:48 | Atualizado 03/08/2021 20:25

Rio - Uma árvore caiu em cima de um carro e bloqueou três faixas da pista em direção à Rua São Clemente, na altura da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados às 16h05 para cortar a árvore, que destruiu o veículo. O motorista não estava dentro do carro no momento do incidente e ninguém ficou ferido.



A Guarda Municipal e equipes do Botafogo Presente estão no local para ajudar no desvio do trânsito, que está sem retenções. Até o momento não houve registro de problemas nas fiações de energia próximo ao local.

Queda de árvore interdita trânsito na Zona Sul Comlurb/Divulgação



Uma equipe da Comlurb também foi até a região para iniciar os serviços de remoção da árvore.

De acordo com o Alerta Rio, o dia na cidade do Rio não foi de ventos fortes. A atuação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano deixou o tempo instável, com predomínio de céu nublado ao longo do dia e registro de chuva fraca de forma isolada nos períodos da manhã e tarde. Os ventos ficaram fracos a moderados.