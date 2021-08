Hospital Estadual Carlos Chagas - Reprodução Google Street View

Publicado 03/08/2021 21:19

Rio - Três pessoas ficaram feridas após um confronto entre policiais militares e homens armados, nesta terça-feira (3), na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na Zona Norte do Rio, durante um patrulhamento do 41º BPM (Irajá), na altura da comunidade da Pedreira. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram atacados a tiros e revidaram, dando início ao confronto.

Após o tiroteio, três pessoas foram localizadas feridas e houve apreensão de um revólver calibre 38, dois rádios comunicadores, 273 cápsulas de cocaína, 182 pedras de crack, 50 trouxinhas de maconha, 30 cigarros de maconha e uma motocicleta, produto de roubo. Os baleados foram socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas. O caso foi encaminhado para a 39ª DP (Pavuna).