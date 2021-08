Equipes da Comlurb retiraram quatro caminhões de entulho da área - Divulgação/ Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 03/08/2021 19:33

Rio - Uma ação conjunta de ordenamento das secretarias de Ordem Pública (Seop) e de Conservação (Seconserva) da prefeitura do Rio removeu 17 estruturas irregulares nos acessos ao Túnel Noel Rosa, entre os bairros do Riachuelo, Sampaio e Jacaré, na Zona Norte do Rio.

Ao todo, foram retirados 11 barracos erguidos nos acessos ao Viaduto Procurador José Alves de Moraes, duas construções comerciais, duas coberturas e dois lava-jatos clandestinos. Também foram desmobilizadas três ligações clandestinas de energia elétrica pela Light e duas de água pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

Equipes da Comlurb retiraram quatro caminhões de entulho da área. Agentes da Secretaria de Assistência Social e da Subprefeitura da Zona Norte fizeram o atendimento de pessoas em situação de rua no local. A operação contou com apoio das coordenadorias Técnica de Operações Especiais (COOPE) e Geral de Operações Especiais (CGOE), vinculadas à Seconserva; das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), vinculadas à Seop, da Guarda Municipal e da Polícia Militar.