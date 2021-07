Alagamento nas ruas São Francisco Xavier e Morais e Silva, na Tijuca, prejudicam feira livre - ROBSON MOREIRA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 22/07/2021 15:00 | Atualizado 22/07/2021 15:06

Rio - Uma equipe da Cedae realiza, na tarde desta quinta-feira, uma manutenção emergencial em uma tubulação entre os bairros da Tijuca e Maracanã, na Zona Norte do Rio. A concessionária informou que a conclusão dos reparos está prevista para às 21h30 de hoje e, por isso, o abastecimento ficará reduzido nos bairros do Maracanã, Tijuca, Rio Comprido, Catumbi, Estácio e Morro do Turano.

A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas. A Cedae informou que imóveis com cisterna e/ou caixa d'água não deverão ter problemas. Caminhões-pipa podem ser solicitados pelo telefone 0800-282-1195.