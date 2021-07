Rio de Janeiro

Castro veta projeto que garantia apenas agentes mulheres em unidades femininas do Degase

No início desse mês, a Justiça do Rio pediu o afastamento de cinco agentes e do diretor da unidade Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador, por conta de denúncias de abusos sexuais

Publicado 22/07/2021 12:57 | Atualizado há 42 minutos