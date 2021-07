Homem é preso suspeito de aplicar golpe da casa própria - Divulgação

Publicado 22/07/2021 13:57

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17), suspeito de praticar o crime do estelionato. Segundo a Polícia Civil, ele trabalhava para uma empresa habitacional e aplicava o golpe da 'casa própria'.

Diogo Braga da Silva Oliveira foi detido por policiais da 21ª DP (Bonsucesso) no momento em que recebia R$ 15 mil de uma vítima. Os agentes o encontraram no Hotel Othon Palace, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, ele trabalhava para uma empresa de serviço habitacional criada em janeiro deste ano com suposto capital de giro de R$ 1 milhão. A empresa tem sede registrada no Complexo do Alemão, mas segundo a polícia, no endereço funciona um restaurante.

A investigações apontam que o hotel de luxo era usado apenas para receber as vítimas em um espaço alugado.

Diogo alegou que é supervisor da empresa e negou a prática criminosa. À polícia, ele confirmou que atendeu a proprietária de um imóvel negociado e confirmou que no dia 30 de junho atendeu um comprador do imóvel no mesmo hotel, onde negociou um adiantamento de R$ 5 mil.

Em sua defesa, disse que emitiu recebi com todas as informações do imóvel. Mas segundo a vítima, o recibo não cita o imóvel a ser adquirido.

De acordo com a Polícia Civil, Diogo já havia sido indiciado no ano passado também por crime de estelionato, só que em outra empresa, a qual cooptava clientes com a alegação de financiamento imobiliário, induzindo-os a contrair empréstimos em diferentes instituições bancárias ou juntar todas as suas economias e lhes repassar o valor.