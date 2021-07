Delegacia 9ª DP (Catete) - Fabio Costa/Agencia O Dia

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, um homem suspeito de invadir o apartamento de uma idosa de 75 anos e estuprá-la, no Flamengo, Zona Sul do Rio, no início deste mês. De acordo com a 9ª DP (Catete), responsável pelo caso, o bandido teria usado uma faca para ameaçar a vítima durante o crime. Ele vinha sendo monitorado pelos investigadores e foi encontrado por equipes Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) em Santa Cruz, na Zona Oeste. Além do estupro, constatado por exame de corpo de delito da vítima no Instituto Médico Legal (IML), o suspeito também teria roubado um celular e uma quantia em dinheiro da idosa.

Segundo a polícia, o aparelho chegou a ser usado pelo homem dois dias após o crime para mandar fotos e mensagens para uma amiga da vítima. Segundo o inquérito, ele teria enviado um registro seu com a legenda: "Oi lindona". De acordo com os agentes, o preso tem 11 passagens por outros crimes em sua ficha criminal.