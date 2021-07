Operação 'Medusa' terminou com 12 presos. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/07/2021 14:37

Rio - A operação realizada por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira, fez parte de uma 'caçada' a lideranças da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV). A ação contou com o apoio de mais de 150 policiais, simultaneamente, incluindo agentes da Polícia Civil dos Estados do Pará e Santa Catarina.

A operação denominada 'Medusa' acabou com a prisão de 12 criminosos e apreensão de 15 kg de drogas como maconha e pedra de óxi. Os presos são apontados como mandantes de diversos atentados contra agentes de segurança do Estado do Pará.

As investigações da operação mostram que existiam determinações superiores dos acusados, que autorizavam a morte de policiais militares, penais e civis. Após a autorização, eram escolhidos os executores para consumação dos homicídios.

Uns dos presos na operação foram os traficantes conhecidos como R17 e Chaves, apontados como os mandantes da assassinato do policial penal Miranildo Moura de Freitas, em março deste ano, em Belém.

Além dos crimes de homicídios, os acusados também são apontados pelas investigações como responsáveis por integrarem e liderarem a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Presos:

- Diego Nogueira dos Santos - 'Nogueira'

- Jonas Santos Corrêa - 'R17'

- Elielson Silva Furtado - 'Chaves'

- Gildo da Silva Gomes - 'Gil'

- Claudio Augusto da Silva Duarte - 'Claudinho do Buraco Fundo'

- Jorge Luiz Miranda Pereira - 'Nena'

- Marcelo Henrique dos Passos - 'Marcelo Play'

- Emanuel Costa Reis - 'Panda'

- Antonio Josinei de Oliveira Souza - 'Guerreiro'

- Robert Douglas Guedes Serrão - 'Careca Sales'

- Marcos Paulo Monte dos Santos - 'MP'

- Andre Felipe Maciel da Conceição - 'Barriga'