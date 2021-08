1ª DP (Praça Mauá) - Foto: Divulgação

Rio - Dez pessoas foram presas, nesta terça-feira, em operação da Polícia Civil que de combate à milícia em diversas regiões da Região Metropolitana do Rio. Na ação, depósitos de gás e lojas clandestinas foram fechados, sendo dois deles explorados pelo miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

A ação da Polícia Civil também teve o objetivo de acabar com o braço financeiro do grupo paramilitar. As lojas fechadas pelos agentes vendiam produtos piratas e TVs Box, dispositivo ilegal de televisão. Também foram interditados pontos de comércio ilegal que vendiam gás GNV. A milícia também explorava terreno público, construía prédios irregulares e cometia outros crimes ambientais, entre outros crimes. Além disso, os estabelecimentos do grupo eram utilizados para lavagem de dinheiro.



A operação é resultado de trabalho de inteligência e de investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter), Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), DDSD, DRCPIM, Decon, Desarme, Delfaz, e da Draco, unidades do DGPE.