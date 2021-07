Vagabundo da Zona Oeste curte usar o símbolo dos Thundercats - Divulgação/polícia civil

Publicado 27/07/2021 15:07 | Atualizado 27/07/2021 18:57

Rio - Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram, nesta terça-feira (27), uma operação contra um grupo paramilitar liderado pelo miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. A ação aconteceu na região conhecida como Manguariba, em Paciência, Zona Oeste da capital carioca. De acordo com a Polícia Civil, três criminosos foram baleados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Core apreendeu fuzil AK47, pistolas e munições .50 em ação contra a milícia Divulgação

Houve registros de confrontos em duas localidades: Portelinha e Jesuítas. Apesar dos resultados ainda estarem sendo contabilizados, foram apreendidos: um fuzil AK 47 calibre 7,62x39 mm, quatro pistolas, dentre elas uma Glock customizada, simulacros de arma de fogo, granadas, grande quantidade de carregadores e de munições de fuzil e pistola, chamando a atenção munições do calibre .50 traçantes.



Além disso, foram apreendidos acionadores de explosivos por rádio frequência, coletes, rádios transmissores, uniformes militares e outros objetos utilizados por milicianos. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Cidade da Polícia e para a 36ª DP (Santa Cruz).

Recompensa por informações que levem à prisão de Tandera é de R$ 1 mil Divulgação / Disque Denúncia

Agentes da Core ocuparam a região após a informação de homens fortemente armados rodando pela comunidade. Segundo informações, seriam milicianos ligados a Danilo Dias, o Tandera. Ele passou a liderar a lista de criminoso mais procurado do Rio após a morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, no mês passado. A polícia investiga se Tandera decidiu invadir todas as áreas comandando pelo antigo aliado, que acabou virando desafeto.