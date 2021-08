Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu distribuição de mais 120 milhões de doses da vacina nos meses de setembro a outubro - Cléber Mendes/ Agência O DIA

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu distribuição de mais 120 milhões de doses da vacina nos meses de setembro a outubroCléber Mendes/ Agência O DIA

Publicado 03/08/2021 16:53 | Atualizado 03/08/2021 18:44

Rio - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu a distribuição de mais 120 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 nos meses de agosto e setembro. A informação foi dada em coletiva na tarde desta terça-feira, na Maré, Zona Norte do Rio. Na ocasião, foi anunciado o desenvolvimento da vacina da UFRJ, que será submetida ainda nesta semana à Anvisa para autorização de testes.

fotogaleria



"Recebemos hoje (3) a informação da reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho. E isso nos dá orgulho. É o nosso serviço público unido no enfrentamento da pandemia", disse o ministro, na Clínica Adib Jatene, na Maré, acrescentado que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada com a primeira dose até setembro. "Recebemos hoje (3) a informação da reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho. E isso nos dá orgulho. É o nosso serviço público unido no enfrentamento da pandemia", disse o ministro, na Clínica Adib Jatene, na Maré, acrescentado que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada com a primeira dose até setembro.

Publicidade

"Com as 60 milhões de doses que vamos distribuir em agosto e mais 60 milhões em setembro, asseguramos que, em setembro, toda a população acima de 18 anos estará vacinada com a primeira dose, e 50% da população acima de 18 anos vacinada com a segunda dose. Essa é a melhor estratégia para conter o caráter pandêmico da doença e evitar que possíveis variantes, como a Delta, tenham uma propagação comunitária com impacto sobre o sistema público de saúde", afirmou Queiroga.



Segunda a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, os estudos pré-clínicos da URFJ Vac já foram concluídos e os resultados serão encaminhados à Anvisa nos próximos dias:



"Até o fim da semana vamos submeter a documentação para análise da Anvisa, para que sejam autorizados os estudos de fase 1 e fase 2 em humanos. Já temos a empresa que vai conduzir à aplicação da vacina nesses testes. A tecnologia está sendo desenvolvida há cerca de um ano pela Coppe."



Questionado sobre vacinas que estariam há dias no estoque do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga negou: "Não há vacinas em estoque. Todos que têm tentado denegrir o Programa Nacional de Imunizações (PNI) estão dando com a cabeça na parede, porque o Brasil já está incluído entre os países que mais distribuem vacinas entre os seus cidadãos".



Em resposta ao pleito dos secretários de Saúde dos municípios para que as doses sejam distribuídas com mais rapidez, o ministro comentou: "Não podemos distribuir imediatamente, pois é necessário a autorização da Anvisa e do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Assim que há a liberação, nós distribuímos".

Publicidade

Sobre a aplicação de uma dose de reforço para idosos, como pretende fazer a Prefeitura do Rio em outubro, o ministro da Saúde confirmou que haverá essa orientação pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) ainda este ano, mas não confirmou prazo. "A orientação será dada ainda, assim que os estudos de efetividade estiverem concluídos", disse Queiroga.

Antes de dar início à coletiva, que durou cerca de 30 minutos, o ministro vacinou dois moradores da Maré com doses da AstraZeneca: Glaucie Sthephanie do Nascimento, de 26 anos, e João Victor Gonçalves Rodrigues, de 21 anos. Eles foram vacinados como parte do projeto de imunização em massa de moradores do Complexo da Maré, onde mais de 33 mil pessoas receberam a primeira dose no último fim de semana.

Publicidade

Também presente no evento, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, confirmou que as vacinas da AstraZeneca com produção de IFA na própria instituição começarão a ser entregues ao PNI entre os meses de outubro e novembro.



"A linha de produção já está acontecendo, mas o imunizante precisa ser aprovado em testes em laboratórios internacionais credenciados. Por isso, a previsão de entrega entre outubro e novembro. Por enquanto, seguimos com a programação de entrega de 20 milhões de doses por mês até o fim deste ano, ainda utilizando o IFA importado na produção", disse Nísia Trindade.