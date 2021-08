Casos da variante Delta tem sido detectados em menor quantidade em áreas com mais vacinados - Reprodução

Publicado 08/08/2021 21:50 | Atualizado 08/08/2021 21:52

Rio - O prefeito Eduardo Paes usou sua conta oficial no Twitter para compartilhar os resultados da vacinação nos Estados Unidos. De acordo com a publicação, estados que mais vacinaram no país tem menor taxa de hospitalização pela variante Delta.

Simples assim: nos EUA os Estados que mais vacinaram tem uma taxa muito menor de hospitalização da variante Delta do que os Estados aonde menos se vacinou. Ou seja, #BORAVACINAR https://t.co/VpQm3zQS2N — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 8, 2021 A publicação original explica que a última onda de covid-19 nos Estados Unidos está sendo moldada pelas taxas de vacinação, e com áreas altamente inoculadas tem se evitado os piores resultados de saúde se comparado ao locais que a variante Delta tem se espalhado e os estados que registram picos de hospitalizações. A publicação original explica que a última onda de covid-19 nos Estados Unidos está sendo moldada pelas taxas de vacinação, e com áreas altamente inoculadas tem se evitado os piores resultados de saúde se comparado ao locais que a variante Delta tem se espalhado e os estados que registram picos de hospitalizações.

O Ministério da Saúde anunciou que o Estado do Rio irá receber 416 mil doses da vacina contra a covid-19 ainda neste domingo. Paes também comemorou a chegada das doses, que estão vindo de São Paulo e agradeceu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

"Acabei de saber que a vacina está embarcando em São Paulo e vindo para o Rio! Nosso calendário garantido essa semana! Bora Vacinar! Galera de 26 prepara o braço para amanhã. Estamos na reta final!".

De acordo com Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde, o estado não tinha mais imunizantes para aplicar a primeira dose na segunda-feira (9). Com a entrega de novas doses, o calendário de vacinação no município será mantido.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse que segundo o Ministério da Saúde (MS), as doses chegarão ao estado do Rio por volta de 20h deste domingo (08). A previsão é que cheguem 285.460 doses de Pfizer e 129.600 de Coronavac, ainda não há recomendação do MS se os imunizantes são para primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal.



Ainda de acordo com a pasta, equipes da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, estarão de prontidão para receber os imunizantes, checar a temperatura e inserir dados no sistema, para liberar as doses dos município do Rio de Janeiro ainda na noite deste domingo, às 22h. Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaborai realizam a retirada de seus lotes na manhã desta segunda-feira, a partir das 8h, na CGA. Para as demais cidades, a entrega será realizada na manhã de terça-feira (10).