06/08/2021

Rio - A prefeitura do Rio de Janeiro informou ,nesta sexta-feira (6), que 95% dos cariocas infectados com a variante Delta da covid-19 não foram vacinados. Preocupado com o recente aumento nos casos de infecção pela cepa, o município também solicitou ao governo do Estado que enviassem doses adicionais do imunizante para conter a transmissão do vírus. Sem a possibilidade de entregar novos lotes, a Secretaria Estadual de Saúde encaminhou dois ofícios ao Ministério da Saúde pedindo o envio de 15% a mais das vacinas previstas para as próximas remessas. Não houve resposta da pasta federal até o momento.

Na terça-feira (3), o Fórum dos Governadores enviou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo que mais vacinas fossem redistribuídas para o Rio de Janeiro. O ofício foi assinado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), e foi documentado formalmente a preocupação de todos os demais estados com a possibilidade de uma terceira onda nacional da covid-19 com o estado fluminense sendo o epicentro dos casos da variante Delta.



"Os governadores expressam preocupação com a eventual terceira onda, resultando em aumento do número de óbitos e infectados no País, que teria o Rio de Janeiro como principal epicentro de disseminação da nova variante, a qual vem apresentando a característica de ser 100% mais contagiosa do que a cepa originária e 30% em relação à variante P1, conforme asseveram especialistas em infectologia", diz o documento que O DIA teve acesso.

Em relação ao pedido feito pelo Fórum dos Governadores, o Ministério da Saúde respondeu na noite desta quinta (5) que analisa a possibilidade e ressaltou a distribuição de 188 milhões de doses em todo o país. "A pasta tem reforçado a orientação para estados e municípios, quanto ao sequenciamento genético, notificação imediata, rastreamento e isolamento dos casos e contatos, além de outras ações de prevenção. A transmissão nos estados segue em investigação", informa a nota.

Dentre as 67 pessoas identificadas com a variante Delta pela vigilância genômica da prefeitura do Rio, 19 tinham mais de 60 anos, outros 44 pacientes tinham entre 20 e 59 anos e quatro eram jovens com menos de 20 anos. O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, chamou a atenção da população para que todos se vacinem e reforçou que, dentre os infectados, 95% não tinham recebido nenhuma dose da vacina.

"Tem uma situação que merece atenção, é que 5% só das pessoas que internam tomaram pelo menos uma dose da vacina. 95% das pessoas que internaram são pessoas que não se vacinaram, são pessoas sem vacina. Isso é um dado que reforça que as vacinas funcionam, elas têm efeito, mas ainda tem muita internação de pessoas que não se vacinaram por motivos diversos, mas se você está elegível e tem mais de 50 anos, vai se vacinar imediatamente", afirmou Soranz durante a coletiva do 31° Boletim Epidemiológico da Covid-19 da cidade.

Uma idosa de 87 anos, que por decisão pessoal não se imunizou, teve um quadro de síndrome respiratória aguda (SRAG) e não resistiu à variante Delta. No total, três pessoas tiveram casos graves com a variante. Outras 64 pessoas, equivalente a 95,5% dos casos monitorados, apresentaram síndrome gripal e se recuperam.

O município voltou a registrar um aumento no número de casos confirmados de contaminação da covid-19 após ter acompanhado uma queda expressiva desde a primeira semana de maio - quando a cidade atingiu o segundo dia com maior quantidade de infecções do ano - até a segunda semana de julho.

A média móvel dos últimos 7 dias de infecção pela doença foi de 1410 registros. Para fins de comparação, o mesmo índice no dia 6 de julho era de 452 contaminações. No dia 22 de julho, a primeira morte foi divulgada pela variante Delta no Estado do Rio de Janeiro

Segundo o Ministério da Saúde, haverá uma compensação gradual dos quantitativos de vacinas enviados de modo complementar, "de maneira que todos os estados deverão finalizar o processo de imunização sem que haja benefícios ou prejuízos a suas respectivas populações". Confira a íntegra da nota:

"Nesta semana, foram entregues 298,2 mil doses de vacinas Covid-19 ao estado do Rio de Janeiro. A partir desta sexta-feira (6), 696,2 mil doses começaram a ser distribuídas, que será concluída no domingo (8).



A pasta esclarece ainda que os casos da variante Delta e seus respectivos contatos são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais, conforme orientação do Guia Epidemiológico da COVID-19. A pasta tem reforçado a orientação para estados e municípios, quanto ao sequenciamento genético, notificação imediata, rastreamento e isolamento dos casos e contatos, além de outras ações de prevenção.



O Ministério também ressalta que o avanço da vacinação é essencial para reduzir o caráter pandêmico da Covid-19 – mais de 184.4 milhões de doses já foram distribuídas para todo o país. Além disso, para evitar a transmissão do vírus, as medidas não farmacológicas são fundamentais, como uso de máscara e etiqueta respiratória."



*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes