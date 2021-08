Portal dos Procurados pede informações que possam identificar envolvidos na morte de cabo da PM - Foto: Divulgação /Portal dos Procurados

Publicado 06/08/2021 21:24

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da PM Anderson Campos da Silva, 39 anos. Ele foi encontrado morto com marca de tiros, na manhã desta sexta-feira, na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral, Zona Norte.

O policial estava lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueira. No momento do crime, Anderson estava indo até o trabalho. Os peritos encontraram a pistola nove milímetros do agente da PM dentro do carro.

Até o momento, 47 agentes de segurança foram mortos no Rio neste ano, sendo 34 da PM, três da Polícia Civil dois da Marinha, dois do Exército. Além deles, foram mortos um guarda municipal, um do Degase, dois agentes penitenciários, um sargento da reserva do Exército e um PM de São Paulo.